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जम्मू-कश्मीर: नागपंचमी पर टारडा के बाबा सुरगल देवस्थान में उमड़ा आस्था का सैलाब

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:38 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:38 PM IST







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नागपंचमी के पावन अवसर पर टारडा स्थित बाबा सुरगल देवस्थान में मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने देवस्थान पहुंचकर बाबा सुरगल के दरबार में माथा टेका और सुख-समृद्धि की कामना की। मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा। ... और पढ़ें

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