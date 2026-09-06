जम्मू-कश्मीर: बलिदानियों को नमन के साथ प्रोजेक्ट विजयक के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत

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लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक के 16वें स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत 51 प्रतिभागियों की मोटरसाइकिल रैली के साथ हुई, जो प्रोजेक्ट विजयक मेमोरियल से सपी ला दर्रे तक निकाली गई। करीब 54 किलोमीटर की यात्रा के बाद 14,337 फीट की ऊंचाई पर सपी ला में तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान के साथ देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह का मुख्य स्थापना दिवस 21 सितंबर को मनाया जाएगा।

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