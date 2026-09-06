अमर उजाला भविष्य ज्योति सम्मान समारोह: पहाड़ों की ऊंचाई से आगे सपनों की उड़ान, लेह में 326 होनहार सम्मानित

कॅरिअर चुनने से पहले सोचें, अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी : एएसपी राजू

लेह के सहायक पुलिस अधीक्षक कोय्ये चिट्टी राजू ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि सफलता मेहनत, लगन, दृढ़ता और सकारात्मक सोच का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों से अब तक की सफलता को अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत मानने और भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। राजू ने कहा कि विद्यार्थियों के सामने आज कॅरिअर के अनेक विकल्प हैं। उन्हें सामाजिक दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी रुचि और क्षमता को ध्यान में रखकर कॅरिअर चुनना चाहिए। व्यवसाय, चिकित्सा, इंजीनियरिंग समेत किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। उन्होंने विद्यार्थियों से माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करने तथा उनके अनुभव और मार्गदर्शन को महत्व देने का आह्वान किया।



सामाजिक दबाव में नहीं, रुचि के अनुसार चुनें कॅरिअर : डॉ. शर्मा

डॉ. सुब्रत शर्मा ने विद्यार्थियों से अपनी रुचि और जुनून के अनुसार कॅरिअर चुनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए दृढ़ संकल्प और लक्ष्य हासिल करने की इच्छाशक्ति जरूरी है। फिल्म 3 इडियट्स का उदाहरण देते हुए कहा कि कॅरिअर का चुनाव समाज या परिवार के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी रुचि और क्षमता को समझकर करना चाहिए। शिक्षा केवल डिग्री और प्रमाणपत्र हासिल करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल करना और तार्किक सोच विकसित करना सीखना चाहिए।