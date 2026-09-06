कठुआ: पाकिस्तान सीमा से जम्मू के पहाड़ी जिलों तक नए हाथों में सुरक्षा की कमान, अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती

आसिफ जलाल संभालेंगे बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर

बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर की जिम्मेदारी 2002 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी आसिफ जलाल को मिली है। इससे पहले वह बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के आईजी रह चुके हैं। जम्मू फ्रंटियर की कमान संभालने के बाद उनके सामने कठुआ से अखनूर तक करीब 198 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी है। सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के साथ ड्रोन के जरिये हथियार और नशीले पदार्थ भेजे जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाना भी प्रमुख चुनौती होगी। सीमा पर निगरानी तंत्र को और मजबूत करना नए आईजी की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।जम्मू जोन में तेजिंदर सिंह के सामने आतंकी नेटवर्क बड़ी चुनौती



जम्मू जोन पुलिस की कमान 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी तेजिंदर सिंह को मिली है। आईजी सीआईडी से जम्मू जोन में आए सिंह महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अनुभव है। वह एसएसपी जम्मू और डीआईजी पुंछ-राजोरी भी रह चुके हैं। अब उनके सामने स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ आतंकी नेटवर्क और उनके मददगारों तक पहुंचने की चुनौती होगी। जम्मू जोन के आईजी के तौर पर उन्हें संभाग के सभी दस जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी।