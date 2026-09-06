सावधान!: एटीएम में मदद के बहाने देखा पिन, कार्ड बदला और महिला के खाते से निकाले 40 हजार; नानक नगर में ठगी

प्रीत नगर निवासी सुखविंदर कौर ने इस संबंध में गांधीनगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह नानक नगर स्थित एटीएम से पैसे निकालने गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उसे पैसे निकालने में मदद करने की पेशकश की।



आरोप है कि मदद करने के दौरान व्यक्ति ने महिला का एटीएम पिन देख लिया।इसके बाद उसने चालाकी से महिला का असली कार्ड बदल दिया और उसकी जगह दूसरा कार्ड उसे दे दिया। महिला को उस समय कार्ड बदले जाने का पता नहीं चला। कुछ समय बाद महिला के खाते से रकम निकाले जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। शिकायत में महिला ने बताया कि उसके खाते से करीब 40 हजार रुपये की निकासी की गई है।



वहीं गांधीनगर पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारी जुटाकर आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है।