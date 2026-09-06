पुंछ में बड़ा सड़क हादसा: 250 मीटर नीचे नदी किनारे गिरी टाटा सूमो, आठ लोग घायल, दो की हालत गंभीर

पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावजियां सेक्टर स्थित डुन्नूगाम में रविवार को एक टाटा सूमो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नदी किनारे जा गिरी। हादसे में वाहन में सवार आठ लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। इसके बाद टाटा सूमो करीब 250 मीटर नीचे लुढ़कते हुए नदी किनारे जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने घायलों को सड़क तक पहुंचाने में मदद की।सूचना मिलने के बाद उप जिला अस्पताल मंडी से करीब आधा दर्जन एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। सभी घायलों को पहले उप जिला अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दो घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया। वहीं, अन्य घायलों का उपचार जारी है।