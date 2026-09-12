जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन: कुलगाम से बांदीपोरा तक एनआईए का शिकंजा, कई ठिकानों पर छापे

जांच आगे बढ़ने पर लश्कर और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े कई आतंकियों और दो पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई थी। अदालत ने इससे पहले जुलाई में भी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।



अवंतीपोरा में 1.8 क्विंटल केसर के कंद की खेप जब्त

आतंकवाद और नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के बीच अवंतीपोरा में पुलिस ने कश्मीर से बाहर भेजी जा रही करीब 1.8 क्विंटल केसर के कंद की खेप जब्त की। पुलिस ने इस खेप को बाहर भेजे जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।



अनंतनाग में 20 जगहों पर नार्को तलाशी अभियान

अनंतनाग पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया। वाघामा इलाके में शनिवार को करीब 20 स्थानों पर नार्को कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के अनुसार वाघामा को जिले में नशे के कारोबार के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है।



अभियान के दौरान 13 संदिग्ध नार्को तस्करों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य स्थानीय नशा नेटवर्क की पहचान कर उसे खत्म करना और नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को जड़ से तोड़ना है।



ड्रग नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई

अनंतनाग पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले एनसीबी जम्मू ने जम्मू-कश्मीर में हेरोइन की तस्करी के दो मार्गों का खुलासा करते हुए कई कार्रवाइयों में कुल 6.920 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। इन कार्रवाइयों में जम्मू-सांबा क्षेत्र और पंजाब से जुड़े सप्लाई नेटवर्क का भी पता चला था। पुलिस और जांच एजेंसियों की ताजा कार्रवाई से आतंकवाद और नशे के नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और सख्ती बढ़ने के संकेत मिले हैं।