फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Non-bailable warrant issued again against Hafiz Saeed by Jammu court.

आतंक के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन: आतंकियों को हथियार-फंडिंग देने का आरोप, दो महीने में दूसरी बार वारंट

Sat, 12 Sep 2026 04:08 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, लेह
अमर उजाला नेटवर्क, लेह Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 12 Sep 2026 04:08 PM IST
सार

जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर-ए-ताइबा के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ दो महीने में दूसरी बार गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

विज्ञापन
Non-bailable warrant issued again against Hafiz Saeed by Jammu court.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल और लश्कर-ए-ताइबा के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। एनआईए ने अदालत को बताया कि सईद इस समय पाकिस्तान में है और गिरफ्तारी से बच रहा है। यह दो महीने में उसके खिलाफ जारी हुआ दूसरा गैर-जमानती वारंट है।

विज्ञापन

आतंकी नेटवर्क को हथियार और फंडिंग देने का आरोप
एनआईए के मुताबिक सईद पर जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को हथियार, पैसे और निर्देश उपलब्ध कराने का आरोप है। जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए कुछ पाकिस्तानी आतंकियों के सईद से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है।

श्रीनगर में गिरफ्तारी के बाद खुला आतंकी नेटवर्क
यह मामला श्रीनगर के बाहरी इलाके पांदाच में मोहम्मद नकीब भट की गिरफ्तारी से जुड़ा है। तलाशी के दौरान उसके पास से चीन निर्मित एक ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इसके बाद हुई जांच में लश्कर-ए-ताइबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) से जुड़े कई आतंकियों के साथ दो पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।

एनआईए  ने बताया पाकिस्तान में छिपा है सईद
जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि सईद पाकिस्तान से गतिविधियां संचालित कर रहा है और कश्मीर घाटी में आतंकियों को हथियार, धन और निर्देश मुहैया करा रहा है। एनआईए  ने उसे मामले में फरार आरोपी बताते हुए कहा कि वह जानबूझकर कानून की गिरफ्त से बच रहा है।

दो महीने में दूसरी बार वारंट जारी
विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने सुनवाई के बाद कहा कि जांच के दौरान सईद की कथित आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई है। इससे पहले 8 जुलाई को जम्मू की विशेष एनआईएअदालत ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में भी सईद के खिलाफ पहला गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed