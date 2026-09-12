जम्मू-कश्मीर: घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर पर और कड़े होंगे सुरक्षा इंतजाम, डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश

भारत-पाकिस्तान सीमा पर हलचल के बाद डीजीपी में शुक्रवार को बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। बता दें कि पिछले एक सप्ताह में दो पाकिस्तानी नागरिक सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें एक घुसपैठिया कानाचक और दूसरा शुक्रवार को कठुआ में काबू किया गया।



डीजीपी ने जम्मू क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड की समीक्षा की। उन्होंने एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने बताया कि डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था और सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने सीमा पर तैनात बलों के बीच तालमेल की समीक्षा भी की।



बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ-रोधी बाधा प्रणाली सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस मीडिया सेंटर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, डीजीपी ने बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संबंधित इकाइयों के साथ बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड की समीक्षा की। इसमें कहा गया है कि बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (जम्मू जोन), बीएसएफ और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस रेंज के डीआईजी और सीमावर्ती जिलों के एसएसपी शामिल हुए।