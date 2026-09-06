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Hindi News ›   Video ›   Jammu and Kashmir ›   Hundreds take part in a grand religious procession marking Eid Milad-un-Nabi (SAW) from Gagangir to Kangan.

जम्मू-कश्मीर: ईद मिलाद-उन-नबी पर गूंजा नबी की आमद का संदेश, गगनगीर से कंगन तक निकला भव्य जुलूस

Sun, 06 Sep 2026 07:06 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:06 PM IST
Hundreds take part in a grand religious procession marking Eid Milad-un-Nabi (SAW) from Gagangir to Kangan.
ईद मिलाद-उन-नबी (सल्ल.) के मौके पर गगनगीर से कंगन तक भव्य धार्मिक जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
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