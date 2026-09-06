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जम्मू-कश्मीर: ईद मिलाद-उन-नबी पर गूंजा नबी की आमद का संदेश, गगनगीर से कंगन तक निकला भव्य जुलूस

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 07:06 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 07:06 PM IST







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ईद मिलाद-उन-नबी (सल्ल.) के मौके पर गगनगीर से कंगन तक भव्य धार्मिक जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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