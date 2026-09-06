{"_id":"6a9d5c914c4167eeb8024ee2","slug":"video-protest-in-kathuas-ward-no-3-against-poor-conditions-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: कठुआ के वार्ड नंबर 3 में बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन, गंदे पानी ने बढ़ाई परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: कठुआ के वार्ड नंबर 3 में बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन, गंदे पानी ने बढ़ाई परेशानी

Nikita Gupta

Updated Sun, 06 Sep 2026 05:59 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 05:59 PM IST







Link Copied



कठुआ के वार्ड नंबर 3 में टूटी गलियों, बदहाल नालियों और लंबे समय से बंद जलनिकासी व्यवस्था से परेशान स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि गंदा पानी जमा होकर तालाब का रूप ले चुका है और म्युनिसिपल कमेटी से जल्द सफाई व जलनिकासी की समस्या दूर करने की मांग की। ... और पढ़ें

विज्ञापन