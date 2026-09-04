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Kathua: अंधेरे में खड़ी ट्रैक्टर-ट्राॅली ने ली युवक की जान, ग्रामीणों ने वाहन में लगाई आग

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:03 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:03 PM IST







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पंजाब के सीमावर्ती कीड़ियां गंडियाल मार्ग पर वीरवार रात सड़क किनारे अंधेरे में खड़ी ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर 26 वर्षीय बाइक सवार रोहित कुमार उर्फ कन्नू की मौत हो गई। इस घटना के बाद अवैध खनन से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हंगामा करते हुए वाहन को आग के हवाले कर दिया। ... और पढ़ें

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