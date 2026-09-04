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Kathua: कठुआ में गरजे तारिक हामिद कर्रा, मोदी सरकार पर साधा निशाना
मोदी के जाने का समय और कांग्रेस के आने का समय आ गया है। सिंधु जलसमझौते की समीक्षा होनी चाहिए। इसका नुकसान सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के संसाधनों को होता रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर जब चाहे सरकार कब्जे में ले ले हम भारत सरकार के साथ हैं। यह बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कठुआ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहीं। कांग्रेस की ओर से हाल ही में अपनी जिला इकाई का विस्तार किया गया है जहां प्रदेश अध्यक्ष नई इकाई के सदस्यों के साथ बैठक करने पहुंचे थे।
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