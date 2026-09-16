{"_id":"6aaa2ddb555ab925c20b89d6","slug":"video-una-anti-chitta-walkathon-flower-business-boom-demand-bouquets-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना में एंटी चिट्टा वॉकाथॉन से फूल कारोबारियों के चेहरे खिले, गुलदस्तों और मालाओं की बढ़ी मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एंटी चिट्टा वॉकाथॉन को लेकर ऊना में जहां प्रशासन और पुलिस की तैयारियां तेज हैं, वहीं फूल कारोबारियों के बाजार में भी रौनक बढ़ गई है। नशे के खिलाफ आयोजित होने वाले इस बड़े कार्यक्रम ने फूल विक्रेताओं को अतिरिक्त कारोबार का मौका दिया है। स्वागत, मंच सज्जा और अतिथियों के अभिनंदन के लिए फूलों की मांग बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बुधवार को होने वाले वॉकाथॉन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के शामिल होने की तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम में हजारों लोगों और विद्यार्थियों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में आयोजन से जुड़े लोगों की ओर से फूलों और गुलदस्तों की खरीदारी की जा रही है। सामान्य दिनों की तुलना में कारोबारियों के पास फूलों की मांग पहुंच रही है। स्वागत और अभिनंदन के लिए बढ़ी फूलों की मांग फूल कारोबारियों के अनुसार, बड़े कार्यक्रमों में अतिथियों के स्वागत, मंच सज्जा और अभिनंदन के लिए फूलों की जरूरत रहती है। एंटी चिट्टा वॉकाथॉन को लेकर भी फूलों की खरीदारी बढ़ी है। स्थानीय स्तर पर गुलदस्ते और मालाएं तैयार की जा रही हैं। मांग के अनुसार विभिन्न किस्म के फूल मंगवाए जा रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि सितंबर में सामान्य तौर पर बाजार अपनी गति से चलता है, लेकिन वॉकाथॉन जैसे बड़े आयोजन से अतिरिक्त कारोबार मिला है। फूलों के साथ-साथ तैयार गुलदस्तों और मालाओं की मांग भी बढ़ी है। इससे स्थानीय विक्रेताओं को एक दिन के आयोजन से कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। अंतिम समय में और बढ़ सकती है मांग फूल व्यापारियों का कहना है कि कार्यक्रम के अंतिम समय में भी फूलों की मांग बढ़ने की संभावना है। स्वागत और अभिनंदन के लिए जरूरत के अनुसार और फूल मंगवाए जा सकते हैं। इससे कारोबारियों को उम्मीद है कि वॉकाथॉन का आयोजन उनके लिए अच्छा कारोबारी अवसर साबित होगा। वहीं, एंटी चिट्टा वॉकाथॉन को लेकर प्रशासन और पुलिस की तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की व्यवस्था के साथ-साथ स्वागत और मंच सज्जा से जुड़े काम भी पूरे किए जा रहे हैं। फूल कारोबारियों को उम्मीद है कि कार्यक्रम के चलते बाजार में आई रौनक आगे भी बनी रहेगी।

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