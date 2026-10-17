{"_id":"6ad38a3e40ec19aec105b411","slug":"video-sirmaur-bjp-raises-questions-over-the-suspension-of-testing-facilities-at-the-medical-college-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: मेडिकल कॉलेज में जांच सुविधाएं बंद होने पर भाजपा ने उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन। नाहन मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की सुविधा बंद होने का मुद्दा उठाते हुए भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य भावन शर्मा ने कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नाहन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने दावा किया कि रेडियोलॉजी विभाग की सेवाएं करीब ढाई महीने से प्रभावित हैं। इसके कारण मरीजों को निजी क्लीनिकों में जांच करवानी पड़ रही है और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। भावन शर्मा ने कहा कि सरकारी अस्पताल में जांच सुविधाएं उपलब्ध न होने से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को विशेष परेशानी हो रही है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माण और विस्तार कार्यों की गति पर भी सवाल उठाए। भावन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। उन्होंने इस राशि के उपयोग की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार से मिले 371 करोड़ रुपये अब तक खर्च नहीं किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक से मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण और मरीजों की सुविधाओं का मुद्दा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाने के बारे में जवाब मांगा।

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