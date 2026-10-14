नाहन: सिरमौर में सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल, बसों में टायर नहीं तो बंद हो रहे रूट

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जिला सिरमौर में विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत को लेकर आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में कई गंभीर मुद्दे सामने आए। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता, बसों में टायरों की कमी से एचआरटीसी के रूट बंद होने, बिजली बोर्ड की आरडीएसएस योजना की धीमी रफ्तार और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों पर सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न हो और लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बुधवार को नाहन स्थित बचत भवन में सांसद सुरेश कुमार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पच्छाद की विधायक रीना कश्यप, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा और पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ विभागीय समस्याओं और कार्यों में आ रही बाधाओं पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एकता कप्टा ने किया। पंचायती राज चुनाव के बाद समिति में नए सदस्यों का नामांकन भी किया गया।

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