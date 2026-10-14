सिरमौर: नाहन में भाजपा में शामिल होने के अगले दिन कांग्रेस में लौटे प्रभात शर्मा, वीडियो जारी कर मांगी माफी

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राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना आम बात है, लेकिन सिरमौर के नाहन में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी से मिला। इस घटनाक्रम के बाद युवक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह माफी मांगता और कथित तौर पर बहला-फुसलाकर भाजपा में शामिल करवाने का आरोप लगाता नजर आ रहा है। नेहरला गांव, पंचायत बनकला निवासी प्रभात शर्मा उर्फ विक्की बीते दिन अपने कुछ साथियों के साथ नाहन पहुंचे थे। खबर के अनुसार, इस दौरान उन्हें भाजपा की रैली में ले जाया गया और पार्टी में शामिल करवाया गया। इसके बाद उनके गले में मालाएं डालकर भाजपा में शामिल होने का प्रचार किया गया। इस घटनाक्रम के दौरान प्रभात शर्मा की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के साथ पटका पहने तस्वीरें भी सामने आई थीं। भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन प्रभात शर्मा ने नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने और माफी मांगने की बात कही। इसके बाद सामने आए वीडियो में प्रभात शर्मा अन्य लोगों से भी भाजपा में शामिल होने से बचने की अपील करते नजर आए। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के घटनाक्रम को लेकर बहला-फुसलाने का आरोप भी लगाया। एक दिन पहले भाजपा में शामिल होने और अगले दिन कांग्रेस विधायक से मुलाकात के बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, युवक के बहला-फुसलाकर पार्टी में शामिल करवाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है। इस मामले में भाजपा पक्ष की प्रतिक्रिया भी उपलब्ध नहीं है।

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