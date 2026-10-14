{"_id":"6acf40b7ee91c44fe101f53c","slug":"video-nahan-ward-6-naya-bazaar-road-potholes-and-poor-condition-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन के वार्ड-6 में गड्ढों में गुम सड़क, पुलिस थाने के सामने बदहाली; 10 दिन भी नहीं टिकती मरम्मत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के नया बाजार में पुलिस थाना नाहन के सामने सड़क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। वार्ड नंबर छह में चंबा मैदान की ओर जाने वाला यह मार्ग गड्ढों से भरा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बाद मरम्मत तो होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क फिर उखड़ने लगती है। लोगों के अनुसार, मरम्मत का काम दस दिन भी नहीं टिक पाता और सड़क दोबारा बदहाल हो जाती है। सड़क पर बने गड्ढों से बचने की कोशिश में दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने की घटनाएं हो रही हैं। बच्चों को भी चोटें लग रही हैं। वहीं, सड़क से उड़ने वाली धूल-मिट्टी ने आसपास के दुकानदारों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद और नगर परिषद को कई बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। लोगों को उम्मीद थी कि नगर परिषद में नई सत्ता आने के बाद सड़क की हालत सुधरेगी, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार-बार की अस्थायी मरम्मत से समस्या दूर नहीं होगी। सड़क का नए सिरे से निर्माण करने के साथ दोनों ओर नालियां बनाना भी जरूरी है। नगर परिषद अध्यक्ष उपमा धीमान ने बताया कि नई नगर परिषद ने हाल ही में कार्यभार संभाला है। सड़क की बदहाली उनके संज्ञान में है और इसकी हालत सुधारने के लिए बजट का प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट उपलब्ध होते ही सड़क को सुधारने का काम किया जाएगा। स्थानीय निवासी शाहिद अली ने बताया कि यह सड़क साल के बारहों महीने टूटी रहती है। उनके अनुसार, कई बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। सड़क पर ठोकर लगने से गिरने वालों की संख्या भी कम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली गुल होने पर यहां अंधेरा छा जाता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। जाकिर हुसैन ने बताया कि सड़क पर गड्ढे ज्यादा हैं और सही सड़क कम दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत की जा चुकी है। उनके अनुसार, नगर परिषद अध्यक्ष ने 15 सितंबर तक सड़क ठीक करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन काम नहीं हुआ। दुकानदार आज भी धूल-मिट्टी के बीच काम करने को मजबूर हैं। आरके शर्मा ने कहा कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि केवल मरम्मत से काम नहीं चलेगा। इसका नए सिरे से निर्माण होना चाहिए। उन्होंने सड़क के दोनों ओर नालियां बनाने की जरूरत भी बताई। उनके अनुसार, धूल-मिट्टी के कारण दुकानों में बैठना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी आरिश ने बताया कि वह कई बार इस सड़क पर गिरकर चोटिल हो चुके हैं। गड्ढों में पैर फंसने से उनके बाजुओं और कोहनियों में चोट लगी है। उन्होंने कहा कि बचपन से सड़क की यही स्थिति देखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हालात नहीं बदले। स्थानीय लोग अब सड़क के स्थायी पुनर्निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था होने का इंतजार कर रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष के अनुसार, बजट उपलब्ध होने के बाद सुधार कार्य करवाया जाएगा।

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