{"_id":"6aeb1e22ab5a27295e020167","slug":"video-hamirpur-training-provided-to-udise-in-charges-from-111-schools-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: 111 स्कूलों के यू-डाइस प्लस प्रभारियों को दिया प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हमीरपुर: 111 स्कूलों के यू-डाइस प्लस प्रभारियों को दिया प्रशिक्षण
हमीरपुर। शिक्षा खंड हमीरपुर के 111 स्कूलों के यू-डाइस प्लस प्रभारी शिक्षकों के लिए हमीरपुर स्कूल में एक दिवसीय खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ सुनीता शर्मा ने शिक्षकों को यू-डाइस प्लस पोर्टल के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान सुनीता शर्मा ने लाइव डेमो के माध्यम से पोर्टल पर विद्यालयों का डाटा अपडेट करने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने डाटा अपडेट करते समय शिक्षकों को आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रभारी शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विद्यालयों का यू-डाइस प्लस डाटा निर्धारित समय सीमा के भीतर सही एवं पूर्ण रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।