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सरकारी नाैकरी: राज्य चयन आयोग भरेगा रेडियोग्राफर के 43 पद, जानें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

Wed, 04 Nov 2026 05:38 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 05:38 PM IST
सार

 राज्य चयन आयोग हमीरपुर रेडियोग्राफर के 43 पदों पर भर्ती करेगा। ये नियुक्तियां जॉब ट्रेनी आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में होंगी। 

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hp Govt Job: hprca to fill 43 Radiographer posts; check the last date for online applications.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (hprca.hp.gov.in)

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर रेडियोग्राफर के 43 पदों पर भर्ती करेगा। ये नियुक्तियां जॉब ट्रेनी आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में होंगी। अभ्यर्थी 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि सात दिसंबर निर्धारित की गई है। रेडियोग्राफर (जॉब ट्रेनी) भर्ती के लिए पोस्ट कोड 26061 है। 43 पदों में से 19 पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और 24 पद चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में भरे जाएंगे।

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18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय
चयनित अभ्यर्थियों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 12 नवंबर सुबह 10 बजे से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी सात दिसंबर रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य तरीके से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, पात्रता शर्तों, परीक्षा शुल्क, नियुक्ति की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन में दी गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है।

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