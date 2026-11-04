फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HPRCA: Dates announced for Patwari and Panchayat Secretary recruitment exams; find out when they begin

एचपीआरसीए: हिमाचल में पटवारी और पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित, जानें कब से शुरू होंगी

Wed, 04 Nov 2026 09:29 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 09:29 PM IST
सार

एचपीआरसीए हमीरपुर ने पटवारी पोस्ट कोड-25027 और पंचायत सचिव पोस्ट कोड-26005 की भर्ती के लिए टैबलेट आधारित परीक्षा (टीबीटी) की तिथियां घोषित कर दी हैं। 

विज्ञापन
HPRCA: Dates announced for Patwari and Panchayat Secretary recruitment exams; find out when they begin
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर ने पटवारी पोस्ट कोड-25027 और पंचायत सचिव पोस्ट कोड-26005 की भर्ती के लिए टैबलेट आधारित परीक्षा (टीबीटी) की तिथियां घोषित कर दी हैं। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि पटवारी की परीक्षा 23 से 30 नवंबर तक और पंचायत सचिव की परीक्षा 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक होगी। परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट(hprca.hp.gov.in) पर एक लिंक का प्रावधान किया जाएगा। इससे अभ्यर्थी अपना रोल नंबर एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस से भी भेजी जाएगी। सचिव ने अभ्यर्थियों से नियमित रूप से वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल पर स्टेटस चेक करते रहने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए आयोग के कार्यालय या दूरभाष नंबर 01972-222204 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

विज्ञापन
Trending Videos

पटवारी और पंचायत सचिव परीक्षा में लेखक के लिए आवेदन 12 तक
पटवारी और पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में लेखक (स्क्राइब) की सुविधा लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 12 नवंबर तक आवेदन करना होगा। प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इस माह के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाली परीक्षाओं के लिए दिव्यांग, गर्भवती और चिकित्सा संबंधी समस्याओं से जूझ रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा केंद्र या परीक्षा तिथि में प्राथमिकता चाहने वाले उम्मीदवार भी अनुरोध भेज सकते हैं। 
 

विज्ञापन
विज्ञापन

असिस्टेंट स्टाफ नर्स की दस्तावेज सत्यापन के लिए मिल सकता है विकल्प
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि आयोग की ओर से 6 से 19 नवंबर तक आयोजित की जा रही असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड-26044 की  दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया की तिथि के दिन अगर किसी अभ्यर्थी की कोई अन्य परीक्षा भी है या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से वह निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित नहीं हो सकती है तो वह अभ्यर्थी 6, 10, 12 और 19 नवंबर में से किसी एक तिथि को दस्तावेज सत्यापन में भाग ले सकती है। सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी को इन तिथियों के अलावा किसी अन्य तिथि को दस्तावेज सत्यापन का अवसर नहीं दिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed