{"_id":"6aeb1c9cb68e53844a0bf464","slug":"video-srishti-and-abhay-from-jnv-nahan-win-gold-medals-at-the-national-thal-sainik-camp-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: राष्ट्रीय थल सैनिक शिविर में जेएनवी नाहन के सृष्टि और अभय ने जीते स्वर्ण पदक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन के दो होनहार कैडेट सृष्टि और अभय ने अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय और जिला का नाम रोशन किया है। दोनों कैडेट्स की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी की लहर है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस शिविर तक पहुंचने के लिए दोनों कैडेट्स को चयन की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। अंतिम चयन से पहले सृष्टि और अभय ने जवाहर नवोदय विद्यालय हमीरपुर तथा एनसीसी अकादमी रूपनगर में आयोजित कुल छह चयन शिविरों में हिस्सा लिया। इन सभी शिविरों में अपने प्रदर्शन के आधार पर दोनों ने अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर के लिए जगह बनाई। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। इससे पहले भी दोनों कैडेट्स ने प्रथम संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (सीएटीसी-1) में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। यह शिविर प्रथम हिमाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी नाहन की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें सृष्टि और अभय दोनों ने स्वर्ण पदक जीते थे। विद्यालय के प्रिंसिपल इंचार्ज मनोज कुमार के मार्गदर्शन, कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस चौहान के नेतृत्व तथा एनसीसी के एएनओ सेकंड ऑफिसर एमएल मेहरा के मार्गदर्शन में कैडेट्स ने यह उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय प्रबंधन और एनसीसी अधिकारियों ने दोनों कैडेट्स को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

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