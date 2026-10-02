{"_id":"6abfab07c86db179840e1dce","slug":"video-hamirpur-north-zone-kabaddi-competition-begins-at-kangu-school-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: कांगू स्कूल में उत्तर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगू के खेल मैदान में शुक्रवार को एक दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर हमीरपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव अनिल मनकोटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा महादेव स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रो कबड्डी लीग और राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 51 हजार और उपविजेता टीम को 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। महादेव स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष आंचल परमार ने कहा कि कांगू में लगातार आठवीं बार आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता युवाओं को कबड्डी से जोड़ने और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए करवाई जा रही है।

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