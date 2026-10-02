हमीरपुर: यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राजपूत कल्याण सभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में राजपूत कल्याण सभा के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। प्रतिनिधिमंडल ने इन नियमों को लेकर अपनी आपत्तियां सामने रखीं और सरकार से आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की। जिला प्रधान जागिंदर ठाकुर ने कहा कि सरकार जाति के आधार पर देश को बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति होना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा, अनुसंधान, योग्यता, सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण केंद्र है। शिकायतों के निवारण के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष, समयबद्ध एवं जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान जोगिंदर ठाकुर, अजय, सतीश ठाकुर, जीत ठाकुर और मेहर सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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