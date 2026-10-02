{"_id":"6abf85052ee45687320916f8","slug":"video-avahdevi-several-issues-including-the-sanitation-fee-discussed-at-the-gram-sabha-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"अवाहदेवी: ग्राम सभा में स्वच्छता शुल्क सहित कई मुद्दों पर की चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्राम पंचायत बगवाड़ा में शुक्रवार को आम ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान वरुण चंदेल ने की। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने सहित विभिन्न विकासात्मक एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। ग्राम सभा में निर्णय लिया कि स्वच्छता व्यवस्था के लिए प्रत्येक परिवार से 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 1200 रुपये वार्षिक स्वच्छता शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा 50 रुपये वार्षिक चूल्हा टैक्स भी लिया जाएगा। घर-घर से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था, वीबी-जी राम जी सहित बीपीएल परिवारों के लिए निर्धारित गाइडलाइन और मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना पर भी चर्चा की। पंचायत क्षेत्र में सड़क और रास्तों के निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों से संबंधित मुद्दे भी ग्राम सभा में रखे गए। ग्राम सभा में बगवाड़ा में कुछ लोगों की ओर से खुले में ताश खेलने का मामला भी उठाया। इस पर ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉ. कुसुम ने ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या होने पर घरेलू उपचार के बजाय समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। वहीं ग्राम पंचायत समीरपुर में भी आम ग्राम सभा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान भरत कुमार ने की। ग्राम सभा में स्वच्छता शुल्क निर्धारित करने पर चर्चा हुई। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं से 50 रुपये प्रतिमाह, दुकानों से 100 रुपये प्रतिमाह व बैंक, होटल एवं रेस्तरां, अस्पताल व नर्सिंग होम आदि से 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। प्राथमिक स्कूल से 200 रुपये, उच्च पाठशाला से 1000 रुपये व कॉलेज और आईटीआई से 2000 रुपये स्वच्छता शुल्क लेने का निर्णय लिया। ग्राम सभा में यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित स्वच्छता शुल्क का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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