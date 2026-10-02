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हमीरपुर: गांधी जयंती पर पहचान स्पेशल स्कूल में विशेष बच्चों ने चलाया स्वच्छता अभियान, दांडी यात्रा की प्रतीकात्मक गतिविधि
पहचान स्पेशल स्कूल हमीरपुर सलासी में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान विशेष बच्चों को महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों और आदर्शों के बारे में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जानकारी दी गई।
बच्चों को सरल भाषा में सत्य, स्वच्छता, अहिंसा, आपसी सम्मान और मिल-जुलकर रहने का महत्व समझाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को गांधी जी के विचारों से जोड़ने के साथ-साथ इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।
गांधी जयंती के अवसर पर बच्चों ने स्कूल परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। विशेष बच्चों ने उत्साह के साथ साफ-सफाई में भाग लिया। उन्हें अपने आसपास का वातावरण साफ रखने और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित किया गया।
स्वच्छता गतिविधि के माध्यम से बच्चों को यह संदेश दिया गया कि साफ-सफाई केवल किसी विशेष दिन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे रोजमर्रा की आदत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान दांडी यात्रा की प्रतीकात्मक गतिविधि भी करवाई गई। इसके माध्यम से बच्चों को महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।
गतिविधि के जरिए बच्चों को इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया, ताकि वे गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों को सरल तरीके से समझ सकें।
स्कूल की प्रधानाचार्या चेतना शर्मा ने कहा कि महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों से विशेष बच्चों को जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों को महत्वपूर्ण मूल्यों को समझने और उन्हें अपने व्यवहार में उतारने के लिए प्रेरित करती हैं।
गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी ने आयोजन को विशेष बना दिया। स्वच्छता अभियान और दांडी यात्रा की प्रतीकात्मक गतिविधि के माध्यम से बच्चों ने गांधी जी के विचारों को जानने के साथ स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया।
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