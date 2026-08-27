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पंचकूला के सेक्टर-5 धरना स्थल पर विद्युत कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Nivedita

Updated Thu, 27 Aug 2026 02:59 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 02:59 PM IST







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पंचकूला के सेक्टर-5 धरना स्थल पर विद्युत कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हरियाणा के अलग-अलग जिलों से पहुंचे एक हजार से ज्यादा अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ... और पढ़ें

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