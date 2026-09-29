{"_id":"6abbf6b3d33095b89f0bc19e","slug":"video-seva-sankalp-abhiyan-in-palwal-to-mark-completion-of-25-years-of-pm-modi-s-public-service-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर पलवल में सेवा संकल्प अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को डॉ. बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नमो वाटिका में पौधारोपण किया। इस दौरान करीब 100 पौधे लगाए गए। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, नगर परिषद चेयरमैन डॉ. यशपाल, जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा और डीएफओ सुरेश कुमार पुनिया समेत अन्य लोगों ने भी पौधे लगाए।

... और पढ़ें