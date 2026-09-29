{"_id":"6abbf46d81f8760561079c15","slug":"video-seva-sankalp-abhiyan-in-palwal-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में सेवा संकल्प अभियान: नुक्कड़ नाटकों से दिए राष्ट्र निर्माण के संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को जिले के पलवल, होडल, हथीन और हसनपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। नमो सेवा-अनकही कहानियां मॉड्यूल के तहत कलाकारों ने नाट्य मंचन के माध्यम से लोगों को सेवा, जनकल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक जिम्मेदारियों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े संदेश दिए।वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निकाली जा रही वडनगर-वाराणसी सेवा यात्रा मंगलवार को पलवल से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई।

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