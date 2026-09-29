{"_id":"6abbc98adf495990a606741a","slug":"video-pensioners-24-hour-sit-in-protest-in-palwal-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में पेंशनभोगियों का 24 घंटे का धरना, लंबित मांगों को लेकर जताया रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों ने 24 घंटे का धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण का लाभ देने, 18 महीने के लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान और कम्यूटेशन अवधि घटाकर 10 वर्ष करने समेत कई मांगें उठाईं। धरने के दौरान 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वरिष्ठ पेंशनरों को शाल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कर्मचारी नेताओं ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी।

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