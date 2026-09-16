बहादुरगढ़ में बालौर के सरकारी स्कूल में युवक की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या, गले और छाती पर किए 50 से अधिक वार

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बहादुरगढ़ के बालौर गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में बनी प्याऊ के कमरे में सोलधा गांव निवासी एक युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सोलधा निवासी नीरज के रूप में हुई है। हत्यारों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नीरज के गले और छाती पर चाकू से 50 से अधिक वार किए, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया।

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