Jhajjar-Bahadurgarh News: हॉकी मैदान में बेटियों की मेहनत, प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य

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बहादुरगढ़। डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में बालिका हॉकी की नई पौध तैयार हो रही है। यहां आठ से 19 वर्ष तक की लड़कियां नियमित हॉकी का अभ्यास कर खेल की बारीकियां सीख रही हैं। सुबह और शाम के अभ्यास सत्र में खिलाड़ी ड्रिब्लिंग, पासिंग, शूटिंग और गेंद पर नियंत्रण जैसी तकनीकों पर मेहनत कर रही हैं। खिलाड़ियों का लक्ष्य जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर शहर और जिले का नाम रोशन करना है।नर्सरी में हॉकी कोच सुमन ने बताया कि स्टेडियम में 25 बालिकाओं को हॉकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनकी देखरेख में खिलाड़ियों को खेल की तकनीक के साथ फिटनेस और टीम भावना का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। नियमित अभ्यास से खिलाड़ियों के खेल में लगातार निखार आ रहा है और कई बालिकाएं विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुकी हैं।बालिकाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। आठ से 14 वर्ष की खिलाड़ियों को 1500 रुपये और 15 से 19 वर्ष की खिलाड़ियों को 2000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इससे खिलाड़ियों और उनके परिवारों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ रहा है।नियमित अभ्यास कर रही हूं। तीन राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया है और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीत चुकी हैं। लक्ष्य आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने का है।-निशा, झील मोहल्लास्टेडियम में अभ्यास के लिए अच्छा माहौल मिलने से प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग ले चुकी हूं। आगे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार अभ्यास कर रही हूं।-निधि, कुलासीराज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुकी हूं। नियमित अभ्यास के जरिए खेल को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रही हूं। लक्ष्य भविष्य में बड़ी प्रतियोगिताओं में शहर और जिले का प्रतिनिधित्व करने का है।-हिमांशी, कुलासीउचित मार्गदर्शन से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। अंडर-17 वर्ग में चयनित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी हूं। स्टेडियम में प्रशिक्षण से प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल रहा है।-हितैषी, वसंत विहार