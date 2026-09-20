Jhajjar-Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ के प्रथम डीसीपी मयंक मिश्रा को दी विदाई, हितेश यादव संभालेंगे जिम्मेदारी

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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के प्रथम डीसीपी रहे मयंक मिश्रा के तबादले के बाद शनिवार रात विदाई समारोह आयोजित किया गया। मयंक मिश्रा के स्थान पर कई दिनों से खाली पड़े डीसीपी पद पर गुरुग्राम से एचपीएस अधिकारी हितेश यादव को नियुक्त किया गया है।एचपीएस अधिकारी रमेश गुलिया को एसीपी बहादुरगढ़ नियुक्त किया गया है। विदाई समारोह में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा, नरेश भारद्वाज, पवन जैन, नीरज वत्स, एसीपी प्रदीप खत्री, सत्यनारायण और मनोनीत पार्षद भीम सिंह प्रणामी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।वहीं, हितेश यादव के बहादुरगढ़ डीसीपी के रूप में नियुक्त होने के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में भी नई जिम्मेदारी को लेकर चर्चा है। रमेश गुलिया के एसीपी पद पर आने से पुलिस प्रशासन में नए स्तर पर समन्वय की उम्मीद है।