{"_id":"6ac267b0f0688dbd28059341","slug":"video-dispute-over-removal-of-farm-soil-in-fatehabad-one-dead-four-injured-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिट्टी उठाने के विवाद ने लिया खूनी रूप, लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग में किशोरी की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना निबोहरा के गांव गढ़ी धर्मजीत में रविवार शाम एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। खेत से मिट्टी उठाने के विरोध करने पर दबंगों ने लाइसेंसी हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक 18 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और दहशत का माहौल है।

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