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Farmers stage a sit-in and burn the Chief Minister's photographs over the failure to start paddy procurement in Ratia; warn of a lockdown on October 6.
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रतिया में धान की खरीद शुरू न होने पर किसानों का धरना, मुख्यमंत्री के फोटो जलाए; 6 अक्टूबर को तालाबंदी की चेतावनी
रतिया।
क्षेत्र में धान की खरीद शुरू नहीं होने के विरोध में रविवार को पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के फोटो जलाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सोमवार, 5 अक्टूबर तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो 6 अक्टूबर को मार्केट कमेटी कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी।
धरने की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान नाहर सिंह खाई और गुरलाल नथवान ने की। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने पहले 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद 29 सितंबर को खरीद के निर्देश जारी किए गए, लेकिन रतिया क्षेत्र की मंडी में किसान कई दिनों से धान लेकर बैठे हैं और खरीद शुरू नहीं होने के कारण परेशान हैं। मंडी में पड़ी फसल के चोरी होने का खतरा भी बना हुआ है।
किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से धान खरीद को लेकर लगाई गई शर्तों के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने 28 क्विंटल की शर्त तत्काल हटाने और बिना किसी बाधा के धान की खरीद शुरू करने की मांग की। साथ ही जिन किसानों की फसल का पंजीकरण नहीं हो पाया है, उनका एसडीएम के माध्यम से पंजीकरण करवाने की मांग की गई, ताकि कोई किसान अपनी फसल बेचने से वंचित न रहे।
जिला उपप्रधान गग्गी चहल और सुखचैन सरपंच ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत खरीद शुरू करे। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली हाईवे जाम करने का कदम भी उठाया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
सचिव ने दिया खरीद शुरू करवाने का आश्वासन
किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मार्केट कमेटी के सचिव मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया कि सोमवार से धान की खरीद शुरू करवा दी जाएगी। इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया, लेकिन स्पष्ट किया कि यदि सोमवार तक खरीद शुरू नहीं हुई तो 6 अक्टूबर को मार्केट कमेटी कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी।
इस अवसर पर सुखदीप रंधावा, पाल संधू, बालकरना, गुरविंदर तामसपुरा, परमजीत पिलछियना, प्रगट खोखर, इंद्रजीत समरा, प्रेम खोखर, निशान छोकर, प्रदीप लखा सहित अन्य किसान मौजूद रहे।
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