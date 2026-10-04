मिट्टी उठाने पर मारी गोली: यूपी के फतेहाबाद में खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ चलीं गोलियां; एक की मौत, चार घायल
इस खूनी संघर्ष में पांच लोगों को गोलियां लगीं, जिनकी पहचान 18 वर्षीय किशोरी बृजेश, अजमेर, हरेंद्र, जितेंद्र और 8 वर्षीय बच्ची भावना के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना निबोहरा के गांव गढ़ी धर्मजीत में रविवार शाम एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। खेत से मिट्टी उठाने के विरोध करने पर दबंगों ने लाइसेंसी हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक 18 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और दहशत का माहौल है।
मिट्टी उठाने के विरोध पर हुआ खूनी विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव गढ़ी धर्मजीत में रविवार शाम को खेत से मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए लाइसेंसी हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
किशोरी की मौत, चार घायल
इस खूनी संघर्ष में पांच लोगों को गोलियां लगीं, जिनकी पहचान 18 वर्षीय किशोरी बृजेश, अजमेर, हरेंद्र, जितेंद्र और 8 वर्षीय बच्ची भावना के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल बृजेश को मृत घोषित कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी शमशाबाद तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.