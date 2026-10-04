फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Dispute over removal of farm soil in Fatehabad one dead four injured

मिट्टी उठाने पर मारी गोली: यूपी के फतेहाबाद में खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ चलीं गोलियां; एक की मौत, चार घायल

Sun, 04 Oct 2026 08:16 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Published by: विकास कुमार Updated Sun, 04 Oct 2026 08:16 PM IST
सार

इस खूनी संघर्ष में पांच लोगों को गोलियां लगीं, जिनकी पहचान 18 वर्षीय किशोरी बृजेश, अजमेर, हरेंद्र, जितेंद्र और 8 वर्षीय बच्ची भावना के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे।

विज्ञापन
Dispute over removal of farm soil in Fatehabad one dead four injured
फतेहाबाद में मिट्टी को लेकर खूनी संघर्ष - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना निबोहरा के गांव गढ़ी धर्मजीत में रविवार शाम एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। खेत से मिट्टी उठाने के विरोध करने पर दबंगों ने लाइसेंसी हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक 18 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और दहशत का माहौल है।

विज्ञापन


मिट्टी उठाने के विरोध पर हुआ खूनी विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव गढ़ी धर्मजीत में रविवार शाम को खेत से मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए लाइसेंसी हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

किशोरी की मौत, चार घायल
इस खूनी संघर्ष में पांच लोगों को गोलियां लगीं, जिनकी पहचान 18 वर्षीय किशोरी बृजेश, अजमेर, हरेंद्र, जितेंद्र और 8 वर्षीय बच्ची भावना के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल बृजेश को मृत घोषित कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

विज्ञापन

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी शमशाबाद तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed