मिट्टी उठाने पर मारी गोली: यूपी के फतेहाबाद में खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ चलीं गोलियां; एक की मौत, चार घायल

किशोरी की मौत, चार घायल

इस खूनी संघर्ष में पांच लोगों को गोलियां लगीं, जिनकी पहचान 18 वर्षीय किशोरी बृजेश, अजमेर, हरेंद्र, जितेंद्र और 8 वर्षीय बच्ची भावना के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल बृजेश को मृत घोषित कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।