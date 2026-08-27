{"_id":"6a9010588d368be35f0795be","slug":"video-for-sisters-in-bhiwani-the-first-day-of-free-travel-on-roadways-buses-was-fraught-with-difficulties-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में कठिनाइयों भरा रहा रोडवेज बसों में बहनों के पहले दिन का मुफ्त सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षा बंधन पर्व पर हरियाणा रोडवेज की तरफ से बहनों के मुफ्त सफर की वीरवार दोपहर 12 बजे के बाद कठिन सफर की शुरूआत हो गई। भिवानी बस स्टैंड पर महिलाओं की विभिन्न रूटों पर जाने के लिए काफी भीड़ जुटी वहीं महिलाओं को रोडवेज बसों में खड़े होकर सफर करना पड़ा। बूथों पर भी महिलाएं बसों का इंतजार करती दिखाई दी वहीं छोटे बच्चों और सामान के साथ महिलाएं बसों के लिए कभी इधर तो कभी उधर भी दौड़ लगाती रही। शुक्रवार को भी दिनभर रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर रहेगा वहीं शनिवार दोपहर 12 बजे तक महिलाएं अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधकर वापस भी घर लौट सकती हैं। इस अवधि में रोडवेज बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त रहेगा। पहले दिन दोपहर 12 बजे से शाम साढ़े तीन बजे तक करीब साढ़े सात सौ महिलाओं व बच्चों ने रोडवेज बसों में सफर किया।

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