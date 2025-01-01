सूखे से बर्बाद हुईं फसलों की विशेष गिरदावरी कराए सरकार : किसान सभा

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किसान सभा ने सूखे से प्रभावित किसानों को न्यूनतम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में किसान सभा के जिला उपप्रधान कामरेड ओमप्रकाश, जिला सचिव मास्टर जगरोशन और भिवानी तहसील सचिव करतार ग्रेवाल शामिल रहे।किसान सभा नेताओं ने बताया कि पिछले 10-12 दिनों से जिले के किसान तहसील और मंडल स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन और सरकार को फसलों में हुए भारी नुकसान से अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है।नहरी सिंचाई का क्षेत्र सीमित होने के कारण किसानों की निर्भरता ट्यूबवेलों पर है लेकिन जलस्तर काफी नीचे चला गया है। कई क्षेत्रों में भूमिगत पानी खारा होने से किसान सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं। किसान सभा के अनुसार सूखे के कारण कपास, धान, मूंग, ग्वार और मूंगफली की करीब 80 से 90 प्रतिशत फसल बर्बाद हो चुकी है। बाजरे में भी 60 से 70 प्रतिशत नुकसान हुआ है जबकि कम बारिश वाले कई क्षेत्रों में फसल पूरी तरह तबाह हो गई है।