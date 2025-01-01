Bhiwani News: हुड्डा के फोन न उठाने पर बीरेन्द्र सिंह ने दी सक्रिय राजनीति छोड़ने की सलाह

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बीरेन्द्र सिंह अपने बेटे एवं पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह की ओर से 27 सितंबर को भिवानी में करवाए जा रहे जिलास्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को राजनीति में मैं ही लाया था। अब उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हुड्डा से कहेंगे कि कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है और सभी मिलकर चलें। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश में ऐसी परिस्थिति पैदा कर रही है कि हमेशा उसी का राज रहे। राहुल गांधी के मुताबिक भाजपा से लड़ना है तो सभी दलों को कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना होगा। हरियाणा में तो कांग्रेस को खुद ही एकजुट होना होगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक माह तक मनाए जा रहे उत्सव पर बीरेन्द्र सिंह ने चुटकी ली और जब धीरेन्द्र बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है तो मोदी तो सबसे बड़े बाबा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राहुल गांधी को ‘नाराज फूफा’ कहे जाने को गलत बताया।भूपेंद्र हुड्डा के ‘न टायर्ड, न रिटायर्ड’ वाले बयान पर बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह तो वह भी कह सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा और नरेंद्र मोदी ने भी। दो दिन बाद मोदी 75 साल के हो जाएंगे लेकिन रिटायर्ड नहीं होंगे। हरियाणा कांग्रेस की कमान हुड्डा के बजाय बृजेन्द्र सिंह संभाल सकते हैं या नहीं इस सवाल पर कहा कि बृजेन्द्र सिंह का पता नहीं। मुझसे पूछें तो मैं तैयार हूं।