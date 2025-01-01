Bhiwani News: इलाज के अभाव में कुत्ते की मौत, शव लेकर धरने पर बैठे गोरक्षक

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गो रक्षा दल भिवानी के मोनू राणा और कुकी परमार ने बताया कि सुबह सात बजे कुत्ते के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना मिली। नगर परिषद ने बेसहारा व घायल पशुओं के रख-रखाव और इलाज का टेंडर रामनिवास व राजू को दिया है। आरोप है कि सूचना के बावजूद ठेकेदारों ने मदद से मना कर फोन बंद कर लिया।प्रधान संजय परमार ने शिकायत में कहा कि एजेंसी नौ महीने से काम कर रही है लेकिन तीन दिन से बीमार पशुओं को उठाना बंद कर दिया। डीएमसी की बैठक में ठेकेदार ने एंबुलेंस सेवा बहाल करने का लिखित आश्वासन दिया था। मंगलवार सुबह नगर परिषद कर्मचारी ने भी आगाह किया था लेकिन कुत्ते को नहीं उठाया गया।संजय परमार ने मुकदमा दर्ज करने, पोस्टमार्टम कराने और टेंडर रद्द करने की मांग की। सब-इंस्पेक्टर विरेंद्र ने बताया कि शिकायत मिल गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम और जांच के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस अवसर पर बलदेव, हन्नी, हितेश गुजरानी, प्रतीक, अमित बीरणिया, अंकित शर्मा, हिमांशु और हर्षित मौजूद रहे।