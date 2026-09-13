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Deepender Hooda said the Congress is observing an 'Organization Building Year', and cadre expansion will strengthen the party.
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दीपेंद्र हुड्डा बोले- कांग्रेस मना रही संगठन सृजन वर्ष, कैडर विस्तार से पार्टी को मिलेगी मजबूती; भाजपा पर भी कसा तंज
भिवानी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में इस वर्ष को ‘संगठन सृजन वर्ष’ के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य पार्टी के संगठन को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करना और जनहित के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाना है। वे रविवार को भिवानी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के निर्देश पर संगठन को मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब ब्लॉक स्तर पर कमेटियों और विभिन्न इकाइयों का गठन किया जा रहा है।
भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ दिए गए बयानों पर उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष ने पूरी कैबिनेट को एक ही स्क्रिप्ट दे रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग समय पर कई मंत्रियों के बयान जारी हुए, लेकिन भाषा, विषय और आरोप लगभग एक जैसे थे, केवल चेहरे बदलते रहे। उन्होंने इन बयानों के सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट भी मीडिया को दिखाए।
स्कूलों की चेकिंग के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखना है तो गांवों और शहरों के बदहाल सरकारी स्कूलों व अस्पतालों में जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साढ़े 12 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दिनचर्या ही हुड्डा परिवार के नाम जाप से शुरू होती है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध, नशे और बेरोजगारी की समस्या गंभीर है तथा युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाने को मजबूर हैं।
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