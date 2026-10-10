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नगर निगम की अनदेखी: लाखों का टैक्स देने के बावजूद सड़क और सीवर सफाई से वसंत इन्क्लेव के लोग वंचित

अनुराग रंजन

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:17 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:17 PM IST







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गोरखपुर के वसंत इन्क्लेव अपार्टमेंट में रहने वाले 120 से अधिक परिवार नगर निगम की बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। अमर उजाला के विशेष अभियान ‘मेरा अपार्टमेंट’ के तहत निवासियों ने टूटी सड़क और चोक सीवर लाइन की सफाई नहीं होने का मुद्दा उठाया। ... और पढ़ें

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