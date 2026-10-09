जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: गोरखपुर में सुरक्षा सख्त, ये सात ट्रेनें निरस्त; रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई निगरानी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्तूबर को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन से पहले रेलवे ने सात ट्रेनें निरस्त कर दी हैं। साथ ही गोरखपुर स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और खुफिया एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है।
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आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक दशरथ प्रसाद ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। जीआरपी के साथ संयुक्त गश्त भी की जा रही है। ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
ये सात ट्रेनें रहेंगी निरस्त
नौ अक्तूबर को
- 12559 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस।
- 12581 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस।
10 अक्तूबर को
- 12560 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस।
- 12582 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस।
- 15303 कासगंज-नई दिल्ली एक्सप्रेस।
- 82501 लखनऊ जंक्शन-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस।
- 82502 नई दिल्ली-लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस।