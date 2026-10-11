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महिला सुरक्षा को लेकर गोला में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च

अनुराग रंजन

Updated Sun, 11 Oct 2026 11:23 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 11:23 PM IST







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शारदीय नवरात्र के अवसर पर रविवार को थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पैदल मार्च निकाला। ... और पढ़ें

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