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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Police Conduct Foot March in Gola to Promote Womens Safety

महिला सुरक्षा को लेकर गोला में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च

Sun, 11 Oct 2026 11:23 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:23 PM IST
Police Conduct Foot March in Gola to Promote Womens Safety
शारदीय नवरात्र के अवसर पर रविवार को थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पैदल मार्च निकाला।
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