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गोरखपुर: जायसवाल विकास समिति के वार्षिकोत्सव समारोह का पदाधिकारियों ने किया उद्घाटन

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 04:14 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 04:14 PM IST







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यसवाल विकास समिति के वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ केंद्रीय अध्यक्ष बृजेंद्र स्वरूप जायसवाल ने किया। इस दौरान सुरेश चंद जायसवाल, कृष्णा मुरारी जायसवाल, अवधेश कुमार गुप्ता सहित समिति के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। समारोह में समिति की गतिविधियों और सामाजिक योगदान को लेकर उत्साह नजर आया। ... और पढ़ें

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