गोरखपुर: संतान की चाह में सौतेले पिता ने ली मासूम की जान, राप्ती नदी से तीन दिन बाद बरामद हुआ शव
पांच वर्षीय आयुष की उसके सौतेले पिता रितिक यादव ने हत्या कर शव राप्ती नदी में फेंक दिया। आरोपी अपनी संतान चाहता था, जबकि पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। बृहस्पतिवार को आरोपी बच्चे को कार से अपने साथ ले गया और हत्या कर दी।
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संतान की चाहत और पारिवारिक विवाद ने एक पांच वर्षीय मासूम की जान ले ली। शाहपुर थाना क्षेत्र में सौतेले पिता ने बच्चे की हत्या कर शव राप्ती नदी में फेंक दिया था। तीन दिनों तक पुलिस और एनडीआरएफ की टीम नदी में बच्चे की तलाश करती रही। रविवार सुबह नौसड़ के पास राप्ती नदी से शव बरामद होने के बाद मामले का दर्दनाक अंत हुआ। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां रुबी शर्मा बदहवास हो गईं। पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता रितिक यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
बच्चे के अपशब्द कहने से रहता था नाराज
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पादरी बाजार निवासी रितिक ने पांच साल पहले रुबी से शादी की थी। रुबी की पहली शादी से पांच वर्षीय बेटा आयुष था। रितिक अपनी संतान चाहता था लेकिन पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसके अलावा बच्चे के अपशब्द कहने से भी वह नाराज रहता था। इसी खुन्नस में उसने हत्या की साजिश रच डाली।
बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे रुबी काम पर चली गईं। आयुष घर में सो रहा था। इसी दौरान रितिक कार से पहुंचा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। सीसी कैमरे की फुटेज में दोनों को एक साथ जाते देख पुलिस का शक गहराया। पूछताछ में रितिक ने हत्या कर शव बाघागाड़ा पुल के पास राप्ती नदी में फेंकने की बात स्वीकार की। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू कराया गया।
मां पूछती रही, मेरा बेटा कहां है
शनिवार रात करीब 11 बजे रुबी थाने पहुंचीं और रितिक से बेटे के बारे में पूछती रहीं। उसे वापस करने की गुहार लगाई तो आरोपित ने सिर्फ इतना कहा, 'बहुत बड़ी गलती हो गई।' इसके बाद वह चुप हो गया। रविवार सुबह से ही मां थाने में बैठकर रोती रहीं। उन्हें बेटे की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा था। शव मिलने की सूचना पर उनकी हालत बिगड़ गई और घटनास्थल ले जाते समय वह ऑटो में ही बेहोश हो गईं। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।