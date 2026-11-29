शनिवार रात करीब 11 बजे रुबी थाने पहुंचीं और रितिक से बेटे के बारे में पूछती रहीं। उसे वापस करने की गुहार लगाई तो आरोपित ने सिर्फ इतना कहा, 'बहुत बड़ी गलती हो गई।' इसके बाद वह चुप हो गया। रविवार सुबह से ही मां थाने में बैठकर रोती रहीं। उन्हें बेटे की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा था। शव मिलने की सूचना पर उनकी हालत बिगड़ गई और घटनास्थल ले जाते समय वह ऑटो में ही बेहोश हो गईं। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।