{"_id":"6b0c0092c34e28b7010cdacd","slug":"video-senior-citizens-say-companionship-matters-more-than-food-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: बुजुर्गों ने कहा- भोजन से ज्यादा अपनेपन की जरूरत, सम्मान पाकर खिले चेहरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

युवा चेतना समिति की ओर से रविवार को पितामही-पितामह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर भोजन से ज्यादा अपनों का साथ, सम्मान और अपनापन जरूरी है।

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