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गोरखपुर: एमजी इंटर कॉलेज में 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 03:53 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 03:53 PM IST







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एमजी इंटर कॉलेज में नई दिशा फाउंडेशन की ओर से 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग करना रहा। ... और पढ़ें

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