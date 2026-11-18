{"_id":"6afd605155f61578710ac447","slug":"video-massive-crowds-gather-for-akhilesh-yadavs-roadshow-in-gorakhpur-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: अखिलेश यादव के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: अखिलेश यादव के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भीड़

अनुराग रंजन

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:52 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:52 PM IST







Link Copied



गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जुटे हैं। एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक जगह-जगह लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पीडीए रथ के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम चलता नजर आ रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन