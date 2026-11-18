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बैठक में उप कृषि निदेशक राजेश कुमार ने पिछली बैठक की कार्यवृत्त पढ़कर सुनाई। उन्होंने बताया कि उसमें दर्ज अधिकांश शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। इसके बाद डीएम ने किसानों की समस्याएं सुनीं और उन्हें अपनी शिकायतें लिखित रूप में देने को कहा, ताकि उनके निस्तारण की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाई जा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को किसान दिवस की बैठकों में स्वयं उपस्थित रहने की हिदायत भी दी।डीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका निर्धारित समय में समाधान करें। उन्होंने किसानों से प्रशासन को सहयोग देने की अपील की। कहा कि वह पहली बार किसानों से रूबरू हो रहे हैं। उम्मीद है कि सभी के सहयोग से जिले में बेहतर कार्य किए जाएंगे।बैठक में जिला कृषि अधिकारी रवि शंकर पांडेय, सहायक निदेशक मत्स्य नंद किशोर, एआर कोऑपरेटिव प्रकाश बहादुर गौतम, किसान यूनियन के पदाधिकारी, किसान और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।